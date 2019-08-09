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aksam.com.tr
  • 09 Ağustos 2019 Cuma 09:57
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  • 09 Ağustos 2019 Cuma 10:11

Galatasaray'da Benjamin Tetteh öfkesi

Galatasaray'da Benjamin Tetteh öfkesi

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Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün temsilcimiz Trabzonspor’un sonradan açıldığı ve tur için büyük bir avantaj yakaladığı Sparta Prag maçını sadece bordo mavili taraftarlar değil Galatasaraylılar da yakından takip etti.

'TETTEH GELSEYDİ DİAGNE'Yİ ARARDIK'

Geçtiğimiz Ocak ayında Çekya ekibinden ısrarla istenmesine karşın bonservisine 12 milyon Euro istenen Benjamin Tetteh oynadığı futbolla sarı kırmızılı taraftarlara derin bir oh çektirirken, Nijeryalı golcünün kalitesinin Galatasaray ayarında olmadığı bir bakışta anlaşıldı. Dün akşam sergilediği performansla kendisini izleyenleri etkileyemediği gibi, 22 yaşındaki futbolcunun Diagne’yi aratması dikkatlerden kaçmazken Tetteh’i Fatih Terim’e öneren scout ekibine duyulan öfke de dikkatlerden kaçmadı.

Ağır görüntüsü ve oyunu okuma konusunda çok zayıf kalması Tetteh defterinin kapanmasına neden olurken, genç futbolcu hakkında sosyal medyada ‘Galatasaray’ı Allah kurtarmış’ yorumları Emre Utkucan’a açık bir mesaj olarak gönderildi.

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Dün akşam Sparta Prag - Trabzonspor maçını yakından takip eden Galatasaray taraftarları, Benjamin Tetteh konusunda scout ekibini topa tuttu.

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