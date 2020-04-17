'Galatasaray'da benim gibi oynayan bir futbolcu görmedim'

2000 yılında kazanılan UEFA Kupası, Türklere Avrupa'nın yolunu açtı. Fatih Terim'in yerine takımın başına Mircea Lucescu'yu getiren sarı-kırmızılılarda; kazanılan başarıyı daha da ileriye götürmek için bir süper yıldız transferine ihtiyaç vardı. O dönem Porto'da 13 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan ve 10 kez rakip fileleri sarsan Mario Jardel, Avrupa'nın dev kulüpleri tarafından transfer listesinin en başındaki isimdi. Sarı-kırmızılılar, o dönem için 17 milyon Euro gibi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkarıp Brezilyalı yıldızı kadroya katmaya başardı. 1999-20'nin UEFA Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, dönemin Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid ile Süper Kupa Finali'nde karşılaştı. Finalde attığı iki gole Süper Kupa'yı Galatasaray'a kazandıran Sambacı, 2000-01 sezonunda sarı-kırmızılı formayla çıktığı 41 maçta 33 kez rakip fileleri sarsıp adeta gol makinesi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı.
Sarı-kırmızılı ekipte sadece 1 sezon forma giymesine karşın, taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Süper Mario Jardel, Asist Analiz'in Instagram hesabının canlı yayın konuğu oldu. Brezilyalı veteran golcü, Neslihan Ablay'ın sorularına içtenlikle yanıt verdi.
Çalışmalarına evinde devam ettiğini belirten Jardel, "Koronavirüs nedeniyle evimde çalışmalarıma devam ediyorum. Tüm Galatasaray taraftarlarına buradan selamlarımı iletiyorum” diye konuştu.
Efsanevi golcünün Asist Analiz'in Instagram hesabındaki canlı yayında yaptığı açıklamalar şu şekilde:
Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı? Bu doğru mu?
- Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi.
Galatasaray'da Mario Jardel'den sonra gelen en büyük yabancı golcü kim?
- Benim gibi oynayan bir futbolcu; Galatasaray'da görmedim.
Galatasaray'da o dönem en iyi anlaştığı Türk futbolcu kimdi?
- Galatasaray'da oynadığım dönemde en çok Bülent Korkmaz'la iyi anlaşırdım.
Her ayrılık zordur. Galatasaray'dan niye ayrıldın?
- Galatasaray'da çok mutluydum. Ancak o dönem birileri kafamı girdi ve aklımı karıştırdı. O yüzden de Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım.
Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takım çalıştırır mısın?
- Şu anda teknik direktör olmak için her şeye sahibim. Bir gün Türkiye'de bana bu şans verilirse; tercihim Galatasaray'dan yana olur.
Soyunma odasında hiç kavga ettin mi?
- Galatasaray'da kimseyle kavga etmedim. Eğer öyle bir durum olsa bunun hakkını verirdim.
Galatasaray'ın bugünkü kadrosu Jardelli kadroyu mağlup eder mi?
- Tabii ki hayır.
Brezilyalı efsane, röportajı "I love you Galatasaray... Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok özlüyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz" sözleriyle röportajı noktaladı.
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