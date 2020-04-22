Galatasaray'da Belhanda'ya ayrılık için kolaylık sağlanacak

AKŞAM Özel Röportaj: Sahanın içi kolay asıl iş dışarıda

Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”