Galatasaray'da Belhanda'ya ayrılık için kolaylık sağlanacak

Takımdaki kontratları yüzde 30 oranında düşürmeye çalışan, diğer taraftan yüksek maaşlı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılılar’ın gözden çıkardığı isimlerin başında Belhanda geliyor.
(Fanatik)
Engelsiz Aslanlar'ın hocası Sedat İncesu, AKŞAM aracılığıyla spor camiasina tarihi mesajlar verdi: “Sahanın içi çok kolaydır. Asıl savaş sahanın dışındadır. Büyük hocaların asıl başarısı, dışarıdaki krizleri yönetme başarısıdır. Kötü niyetli bir sporcu ya da başka bir sporcunun eşi dahi sizi şampiyonluktan edebilir.”
Pusette uyuyan torunu Alistair'in serseri kurşunla ölmesine yol açan sanığın 36 yıl almasını sağlayan avukat dede, devlet ve sanık aleyhine tazminat davası açmadı. Dede, 'Yargı gereğini yaptı, sıra milletvekillerin' diyor...
‘Borçsuzluk kâğıdı', büyük kulüplerde yöneticilerle, futbolcuları birbirine düşürdü. Yerli oyunculara geçen yıldan borcu olan ve 2 aydan fazladır maaş ödeyemeyen Fenerbahçe ile uzun süredir ödeme yapamayan Beşiktaş, UEFA'nın finansal esnekliği sayesinde derin bir nefes aldı.
Kara Kartal, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı... Siyah-Beyazlılar, Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Fabrice N'Sakala'yla 2+1 yıllık ön anlaşmaya vardı. 29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan senelik 1 milyon Euro kazanacak.
Yaşanan ekonomik sorunlar sebebiyle maaşı yüksek futbolcularından kurtulmayı planlayan Galatasaray; Maicon, Ryan Babel ve Mbaye Diagne'yi satış listesine koyacak. Sarı-Kırmızılıların hedefi bu 3 futbolcudan 10 milyon Euro bonservis geliri elde etmek.
Yeni ücret planlaması çerçevesinde önceki gün Ümraniye'de Burak Yılmaz'la bir araya gelen Başkan Ahmet Nur Çebi, istediği geri dönüşü alamadı. Yüzde 50'nin üzerinde indirim talebi bulunan Çebi'ye Burak'ın, “Sadece yüzde 10'a olumlu yanıt veririm” dediği ortaya çıktı.
Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.