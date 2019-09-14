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  3. Galatasaray'da Belhanda şoku! Ameliyat edildi...

Galatasaray'da Belhanda şoku! Ameliyat edildi...

Galatasaray'da Belhanda şoku! Ameliyat edildi...

Galatasaray'da Younes Belhanda'nın çenesinde kırık tespit edildiği ve yıldız oyuncunun ameliyat olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Süper Lig’de Kasımpaşa ile oynanan maçın 90. dakikasında çenesine aldığı darbe sonrası ilk müdahalesi saha içinde yapılan ve kırık şüphesiyle maçın ardından sponsor hastanemiz Liv Hospital’a kaldırılan oyuncumuz Younes Belhanda’nın yapılan tetkiklerinde çene sol taraf mandibula kemiğinde ve çene sağ taraf ön bölgede olmak üzere iki kırık tespit edilmiştir.

Oyuncumuz, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Zeynep Sevim başkanlığında bugün sabah erken saatlerde başarılı bir operasyon geçirmiştir.

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