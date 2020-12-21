Galatasaray'da Belhanda ilk 11'e geri dönüyor

Galatasaray'da koronavirüs olduğu için 11'den uzak kalan Faslı yıldız geri dönüyor.

Süper Lig’de son oynanan Karagümrük maçında iyi bir performans ortaya koyamayan Emre Akbaba, Göztepe maçında kulübeye çekilecek. Tecrübeli futbolcunun yerine ise Younes Belhanda, 11’e girecek. Faslı oyuncu Kovid olduğu için bir süre takımdan uzak kalmıştı. Öte yandan dün yapılan idmanda Sarı-Kırmızılı futbolcular salonda maske ile çalışmalarını yaptı.