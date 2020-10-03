Galatasaray'da Babel ‘hayır' dedi

Galatasaray’da Ryan Babel yine hedefte. Rangers deplasmanında 11’de şans bulmasına karşın yine hayal kırıklığı yaratan Hollandalı futbolcunun menajerine takım bulması mesaji iletildi. 2 sene daha kontratı bulunan ve bu süre zarfında imza parasıyla beraber 6.5 milyon euro verilecek olan Babel’in bu yükünden kurtulmak isteyen yönetim menajeri ile temasa geçti. Oyuncunun ayrılmayı kabul etmesi halinde bonservisinin eline verileceği iletildi. Ancak Babel’in ayrılma fikrine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın da UEFA'ya veda etmesiyle birlikte ülkeler sıralamasında iyice sallandık. UEFA ülke sıralamasında İskoçya'ya yakalandık. Eğer Başakşehir ve Sivasspor bu yıl iyi performans gösteremezse, değil Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi'ne bile direkt katılamayacağız.
Galatasaray, Rangers karşısında hayal kırıklığı yaratan Hollandalı Ryan Babel'in menajerine takım bulması mesaji iletildi.
Süper Lig'de 4. haftanın perdesi açılıyor. Geçen hafta Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan Trabzonspor, seri peşinde. Gaziantep FK'da da amaç ligdeki ilk galibiyetine ulaşmak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 1-1 berabere biten Gaziantep FK maçının ardından açıklamalarda bulundu ve taraftara transfer müjdesi verdi.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Diego Perotti konusunda yeni gelişmeler bulunuyor.
Liverpool, Sadio Mane'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.