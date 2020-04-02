Galatasaray'da Babel, Diagne ve Ozornwafor sıkıntısı

Koronavirüs nedeniyle ertelenen sezonun ne olacağına yönelik bekleyiş de sürerken, Galatasaray’da kiralıktan dönecek futbolcular baş ağrıtacak. Ajax’a giden Ryan Babel, Club Brugge’deki Mbaye Diagne ve Almeria’daki Valentine Ozornwafor gibi isimlerin dönüşü, sportif ve maddi açıdan sıkıntılara gebe görünüyor.
Sezonun tamamlanması beklenmeden Ajax’ın, Ryan Babel’in sözleşmesini feshetmesi konuyu daha sıcak hale getirdi. Hollanda ekibinde sonraki yıllar da oynamaya devam etmesi yönünde bir beklenti oluşan deneyimli ismin, mart sonunu görememesi hayal kırıklığı yarattı. Sözleşmesinin 2022’ye kadar devam ettiği Galatasaray’a dönecek Hollandalı oyuncu, Fatih Terim’in planları arasında yer almaması nedeniyle sportif; yıllık 2.5 milyon euroluk ücretiyle de ekonomik bir zorluğa neden olacak.
Diagne yaklaşık 1 yıldır oynamıyor
Süper Lig’de gol kralı olduğu sezonun ardından Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne, burada literatüre geçecek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Cim Bom’un gelecek sezon kadrosunda da yer alması beklenmeyen futbolcu, kendisi için verilen 10 milyon euro bonservisin yanında 2.35 milyon euroluk yıllık ücretiyle de, Babel gibi her iki açıdan baş ağrıtmaya aday gözüküyor.
Enyimba kulübünden alınan sürpriz transfer Ozornwafor da, beklediğini bulamadığı bir sezon geçirdi. İspanya’nın Almeria ekibine gönderilen oyuncu La Liga2’de sadece 3 maçta forma giyebildi, kupada oynadığı tek maçta bir gol attı. 20 yaşındaki oyuncunun diğer 2 isimden farkı, 125 bin euroluk cüzi yıllık kazancı olarak dikkat çekiyor.
(Milliyet)
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