Galatasaray'da Alex Telles piyangosu! Chelsea alıyor...

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi Chelsea, yaz transfer sezonunda Porto'nun yıldız sol beki Alex Telles'i transfer etmek için harekete geçti. Maviler'in patronu Frank Lampard'ın bu transferi çok istediği belirtildi.
Chelsea'nin mevcut sol beklerinden Marcos Alonso ve Emerson'un transfer olmasınana karşılık Alex Telles'in transfer edilmesi planlanmış durumda.
Galatasaray'a piyango!
Premier Lig ekibi Chelsea, Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırdı.
Chelsea'nin Alex Telles'i transfer etmesi durumda Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak.
(Milliyet)
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
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Chelsea, 2021'de sözleşmesi sona erecek olan ve Porto ile yeni sözleşme imzalamak istemeyen Alex Telles'i bu yaz kadrosuna katmak istiyor.
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