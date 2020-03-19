Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak korona testine girdi

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın, koronavirüs şüphesiyle Çapa Tıp Fakültesi'nde karantina altına alındığı iddia edildi.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak öksürük ve ateş nedeniyle tedbiren Çapa Tıp Fakültesi'nde koronavirüs testi yaptırdı.

Ancak korkulan olmadı ve Albayrak'ın koronavirüs testi negatif çıktı. Albayrak ve ailesinin halen tedbir amaçlı olarak karantinada olduğu bilgisine ulaşıldı.

(Milliyet)