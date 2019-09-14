Galatasaray'da 43 bin taraftar dün akşam Henry Onyekuru'yu aradı: Keşke gitmeseydi

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Kasımpaşa karşısında oyuncuların kişisel performansından çok oyunun ağır oynanması ve Galatasaraylı yıldızların üçüncü bölgede neredeyse görünmemesi taraftarları hayrete düşürürken, sarı kırmızılıların Club Brugge maçı öncesi iyi sinyal vermemesi camiayı endişelendirdi.

ONYEKURU HEM OYNUYORDU HEM DE OYNATIYORDU

Falcao’nun ileride yalnız başına kalmasının yanı sıra, orta sahada yavaş ve ağır bir görüntü veren sarı kırmızılı futbolcular TT Stadı’nı dolduran 43 bin taraftarı hayli sıkarken, akan oyunda Onyekuru gibi skorer yıldızın eksikliği bir bakışta fark edildi. Geçtiğimiz sezon 16 gol atıp 4 de asist yapan Henry Onyekuru’nun sol taraftan bindirmeleri, takım arkadaşlarını ileri sürüklemesi, ceza sahası içinde bitmesi ve tabelayı değiştirmesi Galatasaraylılara derin bir iç çektirirken, dün akşam kadroda böyle bir kaliteli ayağın olmaması teknik heyeti hayli zor duruma düşürdü.

TERİM SİSTE DEĞİŞİKLİĞİNE GİDEBİLİR

Onyekuru’dan önce Garry Rodrigues’le bu ivmeyi yakalayan Galatasaray’da kanat forvetin yokluğu ilerleyen haftalarda Fatih Terim’i sistem değişikliğine gitmeye itiyor…