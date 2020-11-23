Galatasaray'da 29 maça çıkan Radamel Falcao, bu akşam 25. maçını kaçıracak!

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Ryan Babel'in ardından Radamel Falcao'nun da bu maçta forma giyemeyeceği kesinleşti. Galatasaray'ın son yaptığı antrenmana katılmayan ve tedavisine devam edilen Radamel Falcao, Kayserispor karşısında da forma giyemecek.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana 25. maçını kaçıracak olan Radamel Falcao'nun sakatlık sürecinin 2 hafta sürmesi bekleniyordu ancak Kolombiyalı futbolcunun yaşı nedeniyle ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sürenin 4 haftaya çıktığı bildirildi.
Radamel Falcao'nun vücudunun pek çok ağrı kesiciye karşı direnç kazanmış durumda olduğu, bu durumun da iyileşmesini geciktirdiği belirtildi.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana toplam 29 maça çıkan Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takımda 25 maçı ise kaçırdı.
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti'nin kendi isteğiyle garanti ücretini düşük, maç başı ücretini ise yüksek tuttuğu ortaya çıktı. Sakatlıklarla ilgili sıklıkla gündeme gelen Arjantinli yıldızın ‘oynadıkça kazanayım' tavrı, yönetimin karar vermesini kolaylaştırdı.
Galatasaray'ın hocası Fatih Terim, 10 eksikle çıkacakları Kayseri maçı öncesi oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu, “Bu fırsatlar her zaman gelmez. Çıkıp oynayın ve formaya talip olduğunuzu gösterin” diye konuştu
Siyah-beyazlı teknik adam, yöneticiler ve yardımcılarıyla yaptığı değerlendirmede takım ruhunun altını çizdi, “Şartlar olumsuz olsa da büyük maçlarda kötü oynamayız. Hafta sonu Fenerbahçe derbisinde de güzel bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum” dedi.
Lille'in Lorient'i 4-0 mağlup ettiği maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergileyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Fransız basınında manşetlere oturdu.
Milli arada sıkıntılarla boğuşan, idmanda çift kale maç yapacak kadar bile oyuncu bulamayan Beşiktaş'ın, Başakşehir karşısındaki zaferi yaralarına merhem oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de 9. haftanın kapanış maçında bugün Kayserispor'u konuk edecek. Galatasaray'da tek hedef sahadan zaferle ayrılarak galibiyet serisini sürdürmek.