Galatasaray'da 26 yaş sınırı getiriliyor

Galatasaray’da yeni sezon transferlerine 26 yaş kriteri uygulanacak. Milliyet'in haberine göre; Cim-Bom, bu şekilde önümüzdeki sezon takımı hem gençleştirecek hem de yaş ortalamasını düşürecek.
Bir taraftan genç, dinamik ve tempolu bir takım yaratmak isteyen teknik direktör Fatih Terim diğer taraftan da transfer edilecek futbolcuların daha sonra satılabilir ve para kazandırabilir olmasına dikkat edecek. Deneyimli teknik adam, sezon içerisinde de, oyuncunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılması gerektiğini söylemişti.
Galatasaray, devre arasında da zaten bu çerçevede 22 yaşındaki Onyekuru ve Saracchi’yi kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlamasına bakıldığında kadrosuna katmayı düşündüğü Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Nazım Sangare 25 yaşında. Yine listede bulunan Oğulcan Çağlayan ise 24 yaşında. Bonservislerinin alınması veya yeniden kiralanmaları gündemde olan Lemina 26, Onyekuru ise 22 yaşında...
6 Futbolcu gidebilir
Galatasaray’da 33 yaşında Nagatomo ve Mariano’nun sözleşmeleri bitiyor ve yeni sezonda kadroda olmayacak. 35 yaşındaki Selçuk İnan ise futbolu bırakacak. 33 yaşındaki Babel’den ise kendisine kulüp bulması istenecek. Galatasaray’da 30 yaşındaki Belhanda ve Feghouli’nin ise son seneleri ve iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.
Cim-Bom’da 30 yaş üstü olan Muslera (33), Falcao (34) ve Donk (34) ise takımdaki yerlerini koruyacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk imzayı Beşiktaş'ın da peşinde olduğu Aytemiz Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala'ya attırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'da transfer edileceklerin 26 yaşını geçmemesi prensip olarak kabul edildi. Bu şekilde hem genç ve dinamik bir takım oluşturulacak hem de gelenlerin satılabilir ve para kazandırabilir olması kulübe yarayacak.
Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle futbola verilen aranın ardından çok güçlü bir şekilde döneceğini vurgulayarak, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan asistleri konusunda dikkatli olmasını istedi.
Bu yıl Fenerbahçe'nin de Milli Takım'ın patronunun da Ferdi'den beklentisi çok büyük.
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Koronavirüs'ü yenen Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuk oldu. Corona virüs sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak "Acaba benden Fatih hocaya geçti diye kahroldum, hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."