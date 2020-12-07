Galatasaray'da 16 puanın sırrı ortaya çıktı

Fanatik

Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.

Galatasaray, sezona dar bir kadroyla başladı. Fatih Terim'in çok istediği orta saha ve kanat transferleri yapılamadı.

Terim, buna rağmen önce elindeki kadroya uygun bir oyun planı belirledi. Ardından hemen her futbolcusuna şans vermeye çalıştı. Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar, zaman zaman tecrübeli teknik adamı zorladı. Ancak bu dönemde Emre Taşdemir, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan gibi isimler elde ettikleri şansları en iyi şekilde kullanmayı bildi.

Fatih Terim, sakat ve hasta olan yıldızları dönmesine rağmen, performansıyla alkış alan öğrencilerini kesmedi, kazanan kadroyu bozmadı. Terim'in forma adaleti konusundaki hassasiyeti, futbolcuları adeta ateşledi. Rekabet gerçek anlamda tavan yaptı.

Takım içindeki arkadaşlık

Aslan sezona iyi başlasa da Rangers, Kasımpaşa ve Alanya karşısında peş peşe gelen yenilgilerle sarsıldı. Ancak kaptanların önderliğinde takım içinde oluşturulan arkadaşlık ve yardımlaşma, Cim Bom'un ayağa kalkmasını sağladı.