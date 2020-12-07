  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 12:05
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da 16 puanın sırrı ortaya çıktı

Galatasaray'da 16 puanın sırrı ortaya çıktı

Paylaş

Fanatik

Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.

Galatasaray, sezona dar bir kadroyla başladı. Fatih Terim'in çok istediği orta saha ve kanat transferleri yapılamadı.

Terim, buna rağmen önce elindeki kadroya uygun bir oyun planı belirledi. Ardından hemen her futbolcusuna şans vermeye çalıştı. Yaşanan sakatlıklar ve hastalıklar, zaman zaman tecrübeli teknik adamı zorladı. Ancak bu dönemde Emre Taşdemir, Martin Linnes, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan gibi isimler elde ettikleri şansları en iyi şekilde kullanmayı bildi.

Fatih Terim, sakat ve hasta olan yıldızları dönmesine rağmen, performansıyla alkış alan öğrencilerini kesmedi, kazanan kadroyu bozmadı. Terim'in forma adaleti konusundaki hassasiyeti, futbolcuları adeta ateşledi. Rekabet gerçek anlamda tavan yaptı.

Takım içindeki arkadaşlık

Aslan sezona iyi başlasa da Rangers, Kasımpaşa ve Alanya karşısında peş peşe gelen yenilgilerle sarsıldı. Ancak kaptanların önderliğinde takım içinde oluşturulan arkadaşlık ve yardımlaşma, Cim Bom'un ayağa kalkmasını sağladı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı
Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Serdar Aziz'in hakeme ne dediği ortaya çıktı

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu
Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu

Fenerbahçe'den flaş transfer operasyonu

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı
'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı

'3. lig oyuncusuna imza parası vermem' dedi, Kerem'i Cimbom kaptı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fatih Terim aşıyı buldu!
Ve Fatih Terim aşıyı buldu!

Ve Fatih Terim aşıyı buldu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim; Oğulcan Çağlayan, Emre Taşdemir, Kerem, Ali Yavuz gibi gençleri takıma monte etti. Gençlik aşısı meyvesini verdi.

'Küçük takımların büyük antrenörü'
'Küçük takımların büyük antrenörü'

'Küçük takımların büyük antrenörü'

'Küçük takımların büyük antrenörü'

Galatasaray'ın yükselişindeki sır perdesi kalktı
Galatasaray'ın yükselişindeki sır perdesi kalktı

Galatasaray'ın yükselişindeki sır perdesi kalktı

Fatih Terim, herkese şans vermeye çalıştı. Kendini gösteren, performansını yükseltenler ilk 11'de kaldı. Terim, sakat ve hasta yıldızlar takıma dönmesine rağmen kadroyu bozmadı, "İyi olan oynar" mesajını verdi.

Atiba'nın o görüntüsü Sergen'i çıldırttı: Ne işin var orada!
Atiba'nın o görüntüsü Sergen'i çıldırttı: Ne işin var orada!

Atiba'nın o görüntüsü Sergen'i çıldırttı: Ne işin var orada!

Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Atiba Hutchinson, teknik direktör Sergen Yalçın'ı kızdırdı. Başarılı futbolcunun, Siyah-Beyazlıların basketbol maçını izlemeye gitmesi hocasını sinirlendirdi.

Mbaye Diagne'nin yükselişindeki 5 neden
Mbaye Diagne'nin yükselişindeki 5 neden

Mbaye Diagne'nin yükselişindeki 5 neden

Galatasaray'ın problem çocuğu Mbaye Diagne, attığı gollerle kendine geldi.

Herkes Volkan Demirel'in paylaşımını konuşuyor
Herkes Volkan Demirel'in paylaşımını konuşuyor

Herkes Volkan Demirel'in paylaşımını konuşuyor

Fenerbahçe'nin teknik ekibinden yer alan Volkan Demirel, deplasmanda 2-0 kazandıkları Denizlispor maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Ali Palabıyık'a gönderme yaptı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.