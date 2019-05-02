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  3. Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Galatasaray-Beşiktaş derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu.

Sezonun en kritik maçlarından biri olarak görülen dev derbide Bülent Yıldırım düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri:

3 MAYIS CUMA

20:30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halil Umut Meler)

4 MAYIS CUMARTESİ

16:00 Ankaragücü - Çaykur Rizespor (Suat Arslanboğa)

16:00 BB Erzurumspor - Bursaspor (Cüneyt Çakır)

19:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe (Halis Özkahya)

5 MAYIS PAZAR

16:00 Akhisarspor - Evkur Yeni Malatyaspor (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe - Antalyaspor (Mete Kalkavan)

19:00 Galatasaray - Beşiktaş (Bülent Yıldırım)

6 MAYIS PAZARTESİ

20:00 Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)

20:00 Trabzonspor - İstikbal Mobilya Kayserispor (Fırat Aydınus)

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