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aksam.com.tr
  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 19:25
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  • 12 Şubat 2020 Çarşamba 19:27

Galatasaray-Alanyaspor CANLI

Galatasaray-Alanyaspor CANLI

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ikinci maçında ilk maçı 2-0 kaybeden Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Adem Büyük

ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Siopis, Ceyhun, Fernandes, Bakasetas, Djalma, Bammou

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