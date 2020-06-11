Galatasaray'a transferde İspanyol rakip

ROMA'DA forma giyen Mert Çetin'in ismi bir süredir Galatasaray'la anılıyor.

AKŞAM

ROMA’DA forma giyen Mert Çetin’in ismi bir süredir Galatasaray’la anılıyor. Ancak İtalyan basını genç stoperi sadece Galatasaray’ın değil İspanyol temsilcisi Levante’nin de istediğini yazdı. Tuttomercatoweb’in haberine göre; Levante Roma’ya Mert için kiralama teklifinde bulundu. Haberde G.Saray’ın da ısrarcı olduğu yazıldı

