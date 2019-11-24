Galatasaray'a transferde 14 milyon Euro'luk ağır darbe

FFP yüzünden satmadan bonservis harcaması yapamayan Galatasaray'ın Ocak ayında umudu Luyindama idi.

Kongo-Gambiya maçında sol diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Luyindama'nın sakatlanmasaydı devre arasında 14 milyon Euro'ya (88 milyon TL) Aston Villa'ya satılacağı bilgisine ulaşıldı.

İngiliz kulüplerinin sezon başından beri takip ettiği Kongolu stoper için Aston Villa somut adımı atmış ve tam 14 milyon Euro bonservis bedelini gözden çıkarmıştı.

Kongolu yıldızını satıp ara transfer bütçesini oluşturmayı planlayan sarı-kırmızılılar, stoper, sol bek, Onyekuru ve bir hücum oyuncusu alacaktı. Ancak Luyindama sezonu kapatınca Aston Villa teklifini geri çekti ve Galatasaray'ın ara transfer stratejisi tamamen değişti.

SAKATLARDAN 11

Son eksiklerle birlikte sarıkırmızılılar, bu sene sakat futbolculardan kolaylıkla ilk 11 çıkarılabilir hale geldi. Fatih Terim'in ekibinde kaleci Muslera, sağ bek Şener, stoper Luyindama, sol bek Emre Taşdemir, sağ açık Feghouli, Belhanda, Lemina, Emre Akbaba, sol kanat Babel ve golcüler Falcao ile Andone bu talihsizliği yaşayan isimler oldu. Bu listeye son eklenen ise Luyindama oldu...

FALCAO DÖNÜYOR!

1 Ekım'den beri sahalardan uzak olan Falcao, Madrid'deki özel doktoruna tedavi oluyor. Salı günü İstanbul'a dönecek olan Falcao, Çarşamba günü Florya'da testten geçecek. Club Brugge ve Trabzonspor maçlarını da kaçıracak Kolombiyalı yıldız, Alanyaspor maçına ise yetişmeye çalışacak.

(Sabah)