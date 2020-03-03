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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 16:05
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  • 03 Mart 2020 Salı 16:05

Galatasaray'a Telles piyangosu!

Galatasaray'a Telles piyangosu!

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Premier Lig devi Chelsea, Galatasaray'dan Porto'ya transfer olan Alex Telles'i kadrosuna katmak istiyor. Bu transfer gerçekleşirse sarı kırmızılı kulüp de kârlı çıkacak...

The Sun'da yer alan habere göre; İngiliz devi Chelsea, yaz transfer sezonunda Porto'nun yıldız sol beki Alex Telles'i transfer etmek için harekete geçti. Maviler'in patronu Frank Lampard'ın bu transferi çok istediği belirtildi.

Chelsea'nin mevcut sol beklerinden Marcos Alonso ve Emerson'un transfer olmasınana karşılık Alex Telles'in transfer edilmesi planlanmış durumda.

Premier Lig ekibi Chelsea, Porto'nun Brezilyalı sol beki Alex Telles'i transfer listesine aldığı haberleri Galatasaray'ı da heyecanlandırdı.

Chelsea'nin Alex Telles'i transfer etmesi durumda Galatasaray, kârdan yüzde 10 pay alacak. (Skorer)

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