Galatasaray'a sürpriz kanat oyuncusu: Joseph Paintsil

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gözler gelecek sezonun transferlerine çevrildi. Gana basını, Galatasaray'ın Genk takımında forma giyen genç oyuncu Joseph Paintsil ile ilgilendiğini duyurdu.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig kupasını kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına başladı. Genç ve scout transferine yönelme planı içerisinde olan Galatasaray için Gana basınından flaş bir transfer iddiası gündeme taşındı.

Ghanasoccernet, Galatasaray'ın Belçika Ligi ekiplerinden Genk forması giyen 1998 doğumlu genç futbolcu Joseph Paintsil ile ilgilendiğini açıkladı.

(Futbol Arena)