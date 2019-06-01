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01 Haziran 2019 Cumartesi 17:37 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 17:42

Galatasaray'a sürpriz kanat oyuncusu: Joseph Paintsil

Galatasaray'a sürpriz kanat oyuncusu: Joseph Paintsil

Gana basını, Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Joseph Paintsil için Galatasaray iddiasını gündeme taşıdı.

Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray'da gözler gelecek sezonun transferlerine çevrildi. Gana basını, Galatasaray'ın Genk takımında forma giyen genç oyuncu Joseph Paintsil ile ilgilendiğini duyurdu.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Spor Toto Süper Lig kupasını kaldırdıktan sonra transfer çalışmalarına başladı. Genç ve scout transferine yönelme planı içerisinde olan Galatasaray için Gana basınından flaş bir transfer iddiası gündeme taşındı. 

Ghanasoccernet, Galatasaray'ın Belçika Ligi ekiplerinden Genk forması giyen 1998 doğumlu genç futbolcu Joseph Paintsil ile ilgilendiğini açıkladı.

(Futbol Arena)

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