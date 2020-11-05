Çin basını, Galatasaray'ın Hulk'u istediğini yazdı

Luce, Devler Ligi'ndeki favorisini açıkladı

Tecrübeli Teknik Direktör Mircea Lucescu, Şampiyonlar Ligi'ndeki favori takımını açıkladı: “Barcelona'nın şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak seviyede olduğunu düşünmüyorum. Bayern Münih açık ara favori. Manchester City ve Paris Saint Germain'in de büyük bir şansı bulunuyor. Barcelona son yılların en çalkantılı dönemini geçiriyor. İşleri zor.”