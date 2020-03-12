Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber geldi

Süper Lig'in 26. haftasında pazar günü Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'a yıldız oyuncusundan kötü haber geldi.

Galatasaray'da Onyekuru'nun sol alt arka adalesinde zorlanma tespit edildiği açıklandı.

Sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi en önemli silahlarından biri olması beklenen Onyekuru'nun Beşiktaş'a karşı forma giymesinin zor olduğu iddia ediliyor.

Detaylar birazdan...