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İspanyollar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası İspanyollar duyurdu: İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'de şampiyonluk yarışından havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılınca yerine geçecek olan teknik direktörün kim olacağı sorusu cevabını bekliyor. Sarı-lacivertli takımın başında 2 maça çıkan Zeki Murat Göle'nin başka maça çıkamayacak olması nedeniyle arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir isim ortaya atıldı.

Fenerbahçe yasta Niang sefada Fenerbahçe yasta Niang sefada FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Koronavirüsü resmen yendi Galatasaray'a müjdeli haber! Koronavirüsü resmen yendi Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren döneminde yöneticilik yapan aynı zamanda Süren'in damadı olan Burak Elmas koronavirüsü yendi.

Barcelona'da bir 'korona' vakası daha! Barcelona'da bir 'korona' vakası daha! İspanyol devi FC Barcelona'da sağlık ekibi sorumlusu Ramon Canal ve hentbol takımının doktoru Josep Antoni Gutierrez'in ardından başkan yardımcısı Jordi Cardoner'in de testleri pozitif çıktı.

Liverpool'un 'korona' kararı tepki topladı Liverpool'un 'korona' kararı tepki topladı İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı liglerin ertelenmesinin ardından bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi.

Çağlar Söyüncü'den Harry Maguire yorumu Çağlar Söyüncü'den Harry Maguire yorumu Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.