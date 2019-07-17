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Galatasaray'a Mor müjdesi

Galatasaray'a Mor müjdesi

Menajerlik şirketi WBD Capital’in CEO’su Erik Alonso, Celta Vigo’ya zarar verme niyeti olmadıklarını, Emre’nin de G.Saray’a gitmesine karşı çıkmadıklarını söyledi. Emre Mor’da olumlu sonuç bekleniyor.

AKŞAM

G.SARAY, Emre Mor’a kavuşmaya çok yakın. Emre Mor’un haklarının olduğu menajerlik şirketi WBD Capital için geçtiğimiz günlerde ‘transfere engel oluyor’ şeklinde haberler çıkmıştı. WBD Capital’in CEO’su Erik Alonso, Emre Mor’un G.Saray ile imzalayabileceğini duyurdu. Alonso, amaçlarının kesinlikle Celta Vigo kulübüne zarar verme olmadıklarını, haklarına düşen tutarın neyse alınması gerektiğini söyledi. Transferin önüne geçmek için bir girişimleri olmadığını belirtti.

MÜDAHALE EDİLECEK DURUM YOK

Önce saf dışı bırakıldıkları için üzüntü duyduklarını vurgulayan menajerlik şirketi, hukuksal anlamda olan hakların ise tazmin edileceğini söylüyor. Şirketin CEO’su Erik Alonso, transfere ilişkin müdahale edebilecekleri bir durumun ortada olmadığı, Celta Vigo ve Galatasaray’ın en iyi anlaşmada el sıkışmasıyla ilgilendiklerini ifade etti... Her şirketin para kazanmak zorunda olduğu ve bu şirkette de çalışan insanların ailelerini geçindirmek için emek verdiklerini, sorumlulukları olduğunu dile getirdi.

TAKIMININ KAMPINA KATILDI

Öte yandan Emre Mor, yeni sezon hazırlıklarına başlayan Celta Vigo’nun çalışmalarında yer aldı. 21 yaşındaki solak kanat oyuncusunun durumunun, Cuma gününe kadar netlik kazanması bekleniyor. Emre’nin ve hocası Fran Escriba arasında, soğuk rüzgarların esmeye devam ettiği de görülüyor. Yine ismi Galatasaray ile anılan Celta Vigo’daki bir başka Türk Okay Yokuşlu’nun ise tam olarak iyileşmediği, takımdan ayrı özel bir çalışma yaptığı bildirildi. Okay için de bir hamle gelebilir…

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