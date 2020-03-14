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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 13:49
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 13:49

Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre'den kötü haber geldi

Galatasaray'a Mert Hakan ve Emre'den kötü haber geldi

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Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.

49 puanla son 9 haftaya giren ve en az zirvedeki diğer rakipleri kadar şampiyonluk şansı olan Sivasspor’da, iç transfer harekâtı erken başladı. Devre arasında Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç’ı elde tutan Kırmızı-Beyazlılar, sezon sonu için de şimdiden planını yaptı. Buna göre Başkan Mecnun Otyakmaz, takımın iki yıldızıyla bizzat görüşecek, sözleşmeleri uzatmalarını isteyecek.

Oyuncuların maaşlarına hem ciddi oranda zam yapılacak hem de Avrupa’dan teklif gelmesi halinde kolaylık sağlanacağı vurgulanacak. Kontratlara yüksek olmayan serbest kalma bedelleri eklemeyi de düşünen Sivasspor Yönetimi, Nisan ayı gelmeden somut ilerleme kaydetmek istiyor.

Güneş’in gözü onlarda

Başta Galatasaray olmak üzere pek çok kulübün takibinde yer alan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Şenol Güneş tarafından A Milli Takım’a çağırılmaya hazırlanıyor. Bu ayın sonunda Slovenya ve Avusturya ile iki hazırlık maçına çıkacak Ay-Yıldızlı takımda, Mert ve Emre’nin kadroda yer alması çok yüksek ihtimal.

(Fanatik)

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