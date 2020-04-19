Galatasaray'a Maicon'dan güzel haber

Futbolcularla maaşlarında indirim görüşmeleri yapan Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir haber geldi… Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre Al Nasr'ın Sarı-Kırmızılılar'dan kiraladığı Brezilyalı tecrübeli stoper Maicon'un bonservisini 3 milyon Euro karşılığında alacağı iddia edildi.

Futbolcularla maaşlarında indirim görüşmeleri yapan Galatasaray'a Suudi Arabistan'dan sürpriz bir haber geldi… Suudi Arabistan basınındaki haberlere göre Al Nasr'ın Sarı-Kırmızılılar'dan kiraladığı Brezilyalı tecrübeli stoper Maicon'un bonservisini 3 milyon Euro karşılığında alacağı iddia edildi. Sambacı da Arabistan'da kalmak istiyor. G.Saray ile ilgili bir başka iddia ise Sofiane Feghouli ile ilgili… Özellikle bir kaç Katar ekibinin Feghouli'yi istediği ve kesenin ağzını açacağı öğrenildi. Mustafa Cengiz ve yönetimi de Feghouli'nin gidişine sıcak bakıyor. Cengiz, hem maaş yükünden kurtulmak hem de Feghouli'den bonservis geliri elde etmek istiyor.

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