Galatasaray'a gitmesi iyi olacak

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo... Galatasaray'da forvet hattı sil baştan: Falcao, Gomis, Carlos Eduardo... Koronavirüs salgını nedeniyle yeni sezonda kadro maliyetini düşürmek isteyen Galatasaray yönetimi, iyi bir teklif gelmesi halinde Radamel Falcao'yla yollarını ayıracak.

Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi belli oldu Koronavirüs salgını sebebiyle her yerde olduğu gibi futbol dünyası da durma noktasına geldi. İki büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ni ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlayan UEFA, yeni sezon başlangıç tarihi için de çalışmalara başladı.

Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Terim'i şok eden karar: Hocam ben müsaadenizi istiyorum Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. 3 senedir Sarı-Kırmızılılarda forma giyen Sofiane Feghouli, sezon sonunda takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray yönetimi de maliyeti sebebiyle Cezayirli yıldızın ayrılışına sıcak bakıyor.

Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'de sıcak gelişme Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan, hatta Sarı-Kırmızılılarla anlaştığı iddia edilen Nazım Sangare'ye Bundesliga'dan 2 kulübün teklif yaptığı ortaya çıktı. Oyuncunun menajeri teklifleri Antalyaspor'a iletirken 25 yaşındaki sağ bek de Bundesliga'da oynamaya sıcak bakıyor.

Yıldız futbolcudan itiraf: 'Korona olabilirim' Yıldız futbolcudan itiraf: 'Korona olabilirim' İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Kevin De Bruyne, ailecek yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmış olabileceklerini söyledi.

Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı Sezon iptal, şampiyon yok! 5 yıl küme düşme kaldırıldı Meksika Birinci Futbol Ligi'nde (Liga MX) 5 yıl süreyle küme düşme kaldırıldı.