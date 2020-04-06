Galatasaray'a geri dönüyorlar! 200 milyon TL'lik dev problem...

Ryan Babel ve Diagne... İkisi de büyük umutlarla kadroya katıldı, ancak ikisi de beğenilmeyip başka kulüplere kiralık yollandı. Bu iki oyuncunun bir diğer ortak noktası ise gittikleri yerlerde de dikiş tutturamamaları.
Brugge’ün aylar önce kadro dışı bıraktığı Diagne’nin yanı sıra Ajax da geçtiğimiz günlerde Babel’i gönderdi. Sezon bitiminde hem Diagne hem de Babel Galatasaray’a geri dönecek.Çünkü 33 yaşındaki kanat oyuncusunun 2, Diagne’nin ise 3 yıl daha kontratı var. Babel’in yıllık 2.5 milyon Euro garanti ücreti bulunurken, üstelik imza parasından kalan yaklaşık 1.3 milyon Euro’su daha var. Senegalli forvetin de kontratında yazan yıllık ücreti sırasıyla 2 milyon 350 bin Euro, 2.4 milyon Euro ve 2.4 milyon Euro.
Krizde gitmeleri zor
Yönetim, yeni transferlerin önünü açmak için mutlaka bu iki isimden kurtulmak zorunda. Ancak aldıkları yüksek ücretler nedeniyle, global kriz ortamında ayrılığı kabul etmeleri zor gözüküyor. Eğer Diagne ve Babel takımda kalırlarsa, sözleşmeleri boyunca toplam 13.450 bin Euro yani 197 milyon 781 bin TL alacaklar. Kadroda yer aldıkları takdirde, yabancı kontenjanını da dolduracaklar.
(Fanatik)
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