Galatasaray'a galibiyet serisini 'forma adaleti' getirdi

Erzurum ve Ankaragücü'den sonra Sivas'ı da yenen Galatasaray, zirveye ortak oldu.
Fatih Terim bu dönemde forma rekabetini üst seviyede tutarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Sarı-kırmızılı oyuncuların form durumuna göre ilk 11, her hafta değişti.
İşte başarının perde arkası:
1- Sezona Fatih Öztürk'le başlayan Galatasaray'da Alanya yenilgisi üzerine kaleci değişti. Okan Kocuk fırsatı değerlendirdi ve görev yaptığı 3 maçta iyi bir performans sergiledi.
2- Belhanda ve Feghouli yedek kalınca akıllandı. 11'deki yerlerinin garanti olmadığını anlayan Kuzey Afrikalı yıldızlar, Sivas deplasmanında etkili bir futbol ortaya koydu.
3- Sol açıkta yaşanan Arda-Babel çekişmesi de başarıyı getirdi. Babel, Erzurum'da galibiyet golünün asistini yaptı, Ankaragücü maçında tek golü attı. Babel form tutunca, Falcao'nun yokluğunda ileri uca geçti. İlk 11'e dönen Arda da Sivas'ta sahanın yıldızı oldu.
Zirveye ortak olan Galatasaray'da oyuncuların performansına göre her hafta değişen ilk 11'ler 3 maçlık serinin yolunu açtı.
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