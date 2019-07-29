Galatasaray'a Feghouli şoku! Süper Kupa finalinde yok

Cezayir Milli Takım ile Afrika Uluslar Kupası’nı kazanan Soso’ya 9 Ağustos’a kadar Fatih Terim tarafından izin verildi. 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray’ın yeni sezon hazırlıklarına 9 Ağustos’ta katılacak.
(Güneş)
Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.
Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.
Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.
Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...
Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basını, Galatasaray’ın Empoli’de forma giyen Cezayirli oyuncu için teklif yaptığını yazdı. Ancak daha önce Milan’a söz veren Bennacer, teklifi reddetti.