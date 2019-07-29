Galatasaray'a Feghouli şoku! Süper Kupa finalinde yok

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Abdullah Avcı için flaş sözler! 'La Liga'ya gidecekti' Abdullah Avcı için flaş sözler! 'La Liga'ya gidecekti' Dünyaca ünlü menajer Bayram Tutumlu, Galatasaray'ın transfer politikası haricinde Abdullah Avcı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Cengiz Ünder hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ali Koç transferi bitirmek için gitti Ali Koç transferi bitirmek için gitti Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Audi Cup için Almanya'ya gitmeden önce Marsilya'ya uçtu. Koç, Yanal'ın ısrarla istediği Luz Gustavo için kulübü ile pazarlık masasında.

Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha Drogba'dan Galatasaray'a bir transfer daha Chelsea ile sözleşmesi sona eren Gary Cahill, Galatasaray'ın radarına girdi. Hem Chelsea hem de Galatasaray ile güçlü bağları olan Didier Drogba, transferi yönlendirecek.

Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu Fenerbahçe yeni Eljif Elmas'ı buldu Fenerbahçe, Makedonların yeni yıldızı Darko Churlov için Köln’e teklifte bulunacak.

Fatih Terim onay verdi görüşmeler başladı Fatih Terim onay verdi görüşmeler başladı Ön libero transferi için büyük uğraş veren Galatasaray, Lille formasını giyen Brezilyalı futbolcuyla ilgilenmeye başladı... Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in onay verdiği 22 yaşındaki Maia için Fransız kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak...

Beşiktaş'tan Fener'e transfer çalımı Beşiktaş'tan Fener'e transfer çalımı Stoper transferini bitiren, sol bek için geri sayıma geçen Beşiktaş, sol kanat için de takviye yapmaya hazırlanıyor.