Galatasaray'a Belhanda'dan kötü haber
Beşiktaş derbisinde sarı kart gören Younes Belhanda cezalı duruma düştü. Faslı futbolcu Rize deplasmanında yok.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, kritik derbide Beşiktaş'ı konuk ederken sarıkırmızılı ekibe Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.
Karşılaşmanın 42. dakikasında kendisinden sıyrılmak isteyen Caner Erkin'e sert bir faul yapan Younes Belhanda sarı kartla cezalandırıldı.
Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Faslı yıldız, 32. haftada deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde forma giyemeyecek.