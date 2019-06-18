Son dakika haberi! Galatasaray'a Banega transferinde soğuk duş! 30 milyon euro'luk engel

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Yeni sezona Julen Lopetegui ile girecek olan ve tecrübeli teknik direktörle transfer çalışmalarına devam eden Sevilla’da Galatasaray’ı yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

SEVİLLA BANEGA'NIN YERİNİ CEBALLOS İLE DOLDURACAK

Önümüzdeki sezon La Liga’ya damga vurmak isteyen Endülüs temsilcisi, Real Madrid’de oynayan Dani Ceballos’la ilgilenirken, 22 yaşındaki futbolcunun eski hocası Lopetegui ile çalışmaya sıcak baktığı belirtildi. 2017’de Real Betis’ten 17 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek alınan Ceballos orta sahada görev alırken, Sevilla’nın yıldız oyuncuyu kadrosuna katması halinde Banega’nın gidişine onay vereceği ifade edildi.

8 VE 10 NUMARA OYNAMA YETENEKLERİNE SAHİP

Geçtiğimiz sezon Real Madrid’de 32 maçta 3 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Ceballos 8 ve 10 numara oynama yeteneklerine sahip. İspanya Milli Takım kadrosuna da çağrılmayı başaran genç futbolcunun bonservis bedeli 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

EVER BANEGA KİMDİR?

Éver Maximiliano David Banega (d. 29 Haziran 1988, Rosario), Sevilla takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Arjantinli millî futbolcudur.

KARİYERİ

Boca Juniors

Boca Juniors'un altyapı sisteminin bir ürünü olan oyuncu, takım arkadaşı Fernando Gago'nun Real Madrid'e transfer olmasıyla forma şansı yakalamıştır. İlk resmi maçına 10 Şubat 2007 tarihinde Banfield'e karşı oynanan maçta sahaya çıkmıştır. Lig ve kupa maçları dahil oynadığı 29 maçta başarılı bir performans sergileyen genç oyuncu, 7 Ocak 2007 tarihinde 18 milyon € karşılığında Valencia CF ile sözleşme imzalamıştır.

Valencia CF

İlk La Liga maçını 18 Ocak 2008 tarihinde Atlético Madrid'e karşı oynamıştır. Valencia CF forması altında 5 maça çıkan oyuncu, sergilediği performans ile hayal kırıklığı yaratmıştır. Valencia, özellikle oyuncuya ödenen bonservis bedeli yüzünden hem İspanyol medyasından hem de taraftarlardan tepki aldı.

Sonrasında Atlético Madrid, Newell's Old Boys, Sevilla, Internazionale, Sevilla kulüplerinde oynadı.

Millî takım kariyeri

2007 yılında Kanada'da düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki şampiyon kadroda yer alan genç oyuncu, kazanılan kupadaki sergilediği performans ile şampiyonlukta büyük rol oynamıştır. Valencia CF'ya transferi ile birlikte 6 Şubat 2008 tarihinde Guatemala'ya karşı oynanan dostluk maçında A-Millî forma ile tanışmıştır.