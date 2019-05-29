  • $6,0183
  • 6,7127
  • 248.063
  • 87.477
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:46 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:50

Galatasaray'a alt yapıdan takviye

Galatasaray'a alt yapıdan takviye

Galatasaray, U21 takımının kaptanı Gökay Güney ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, altyapısında yetişen Gökay Güney ile nikah tazeledi.

Galatasaray U21 takımının kaptanlığını yapan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

U21 Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Gökay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta görev yaptı. Genç oyuncu Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında da son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.

Ecrin Bebek herkesin yüreğini yaktı! Ecrin Bebek´i kim öldürdü?

Hercai 12. Yeni Bölüm Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bayramda hangi ünlü ne kadar kazanacak?

İşte tarihi Kuşlat Camisi

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.