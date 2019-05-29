Galatasaray'a alt yapıdan takviye

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray, altyapısında yetişen Gökay Güney ile nikah tazeledi.

Galatasaray U21 takımının kaptanlığını yapan 20 yaşındaki genç orta saha oyuncusu, kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan imzayı attı.

U21 Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Gökay, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maçta görev yaptı. Genç oyuncu Spor Toto Süper Lig'de sarı-kırmızılı ekibin 6-0 kazandığı Ankaragücü maçında da son dakikalarda oyuna dahil olmuştu.