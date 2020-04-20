Galatasaray'a Alex Telles müjdesi! PSG devrede...

Galatasaray'a son dakika müjdesi. Galatasaray'dan 2016 Temmuz'da 6,5 milyon Euro bedelle Porto'ya transfer olan ve Portekiz ekibiyle sergilediği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Brezilyalı sol bek Alex Telles, Fransa yolunda.
Brezilya basını; Atletico Madrid, Juventus ve Chelsea'nin de talip olduğu başarılı sol bekin yeni takımının PSG olduğunu duyurdu. Esportes Gauchazh'ın haberine göre; 28 yaşındaki futbolcunun satış müzakerelerinde büyük bir ilerleme kaydeden Fransız devi, Porto'ya 20-25 milyon euro arasında bir rakam ödeyecek ve transferi yakında sonuçlandıracak.
Galatasaray transferin gerçekleşmesini bekliyor
Galatasaray 2013-2014 sezonunda Gremio'dan 6.15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Alex Telles'i 2015 yılında Inter'e kiralamış, 1 sezon ardından 6.5 milyon euro ve sonraki satıştan %10 pay karşılığında bonservisiyle Porto'ya göndermişti.
Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray %10 pay alacak. Galatasaray dışında Gremio'nun yetiştirici takım olarak bu transferden pay alacağı öğrenildi. Porto formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Telles, rakip filelere 10 gol bırakırken, 9 asist yaptı.
Portekiz ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı oyuncu, kariyerinde 1 kez Brezilya A Milli Takım forması da giydi.
(Sabah)
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