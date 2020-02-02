  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Şubat 2020 Pazar 13:23
  • |
  • 02 Şubat 2020 Pazar 13:28

Galatasaray zirvedeki yerini korudu! Ligin en değerlisi...

Galatasaray zirvedeki yerini korudu! Ligin en değerlisi...

Paylaş

Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Ara transfer dönemi sona erdi. Kulüplerin içinde bulunduğu maddi sıkıntı ve TFF'nin yeni kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla oldukça durgun bir süreç yaşanırken Galatasaray, 'Süper Lig'in en pahalı takımı' unvanını korudu. Nzonzi ve Emre Mor'un kiralık sözleşmelerini fesheden Babel ve Emre Taşdemir'i ise kiralık veren sarı-kırmızılı ekip, Saracchi, Henry Onyekuru, Sekidika ve Erkan Süer ile kadrosunu takviye etti. Bu değişimle birlikte Transfermarkt verilerine göre Galatasaray'ın kadro değeri 101 milyon euro oldu.

EN UCUZ ANKARAGÜCÜ

Galatasaray ilk sırada yer alırken onu, büyük bir sıçrama gerçekleştiren ve ikinci sıraya yerleşen Trabzonspor takip etti. 5 oyuncu alıp, 5 oyuncu gönderen Karadeniz ekibinin piyasa değeri 90 milyon euro... Fenerbahçe 83 milyon euro ile kendisine üçüncü, Beşiktaş ise 74 milyon euro ile dördüncü oldu. Süper Lig'in toplam değeri 700 milyon euro olarak belirlenirken Ankaragücü (15 milyon euro), Gençlerbirliği (16 milyon euro), Göztepe (18 milyon euro) ve Denizli (18.4 milyon euro) ile ligin en düşük değerine sahip takımları olarak sıralandı.

SÜPER LİG'DE PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK 5 TAKIM:

1. Galatasaray 101 milyon euro
2. Trabzonspor 90 milyon euro
3. Fenerbahçe 83 milyon euro
4. Beşiktaş 74 milyon euro
5. Başakşehir 59 milyon euro.

(Fotomaç)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'da büyük maçların golcü yıldızı Filip Novak

title

Trabzon yerel basınında Fenerbahçe galibiyetinin yankıları

title

Fatıh Akyel hakkında flaş iddia: 'Sahte kombine bastırıp sattı'

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray
Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Süper Lig'in en değerlisi Galatasaray

Babel, Nzonzi, Emre Mor ve Emre Taşdemir’in ayrılmasına karşın 101 milyon euro ile yine Süper Lig’in en pahalı takımı olmayı başardı. Trabzon ikinci sırada yer alırken onu Fenerbahçe ve Beşiktaş izledi.

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı
Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Boateng Beşiktaş'ta ilk idmanına çıktı

Beşiktaş'ın Serie A ekibi Fiorentina'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Kevin-Prince Boateng, bu sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!'
'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!'

'Hocamızın şampiyonluk getireceğine inancımız tam!'

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah - beyazlı taraftarlara mesaj gönderdi.

Son 10 yılda zarar büyük
Son 10 yılda zarar büyük

Son 10 yılda zarar büyük

G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.

Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek!
Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek!

Tesadüfün böylesi! Gustavo son saniyede kızardı, cezasını kupada çekecek!

SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti. Aynı vaka yine tekrarlandı.

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu
Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu

Trabzon'da yerel basın galibiyetle coştu

Süper Lig'de Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederken, yerel gazeteler galibiyeti sayfalarına taşıdı.

Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Kayserispor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray ile Kayserispor Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.