  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:17
  • |
  • 13 Ocak 2020 Pazartesi 09:17

Galatasaray, Yunus Akgün için Cercle Brugge'un yaptığı teklifi reddetti

Galatasaray, Yunus Akgün için Cercle Brugge'un yaptığı teklifi reddetti

Paylaş

Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.

Stoper ve orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da satış listesinde bulunan Belhanda'ya beklenen teklif gelmedi.

Oyuncu satmadan transfer yapamayan sarı-kırmızılı kulübün kapısı ise sürpriz bir isim için çalındı. İşte perde arkasında yaşananlar.

KAMP KADROSUNA ALINMADI

Belçika ekibi Cercle Brugge, G.Saray'ın 2000 doğumlu yıldız adayı Yunus Akgün'ü istedi ve resmi teklifini iletti.

Sarı-kırmızılılar, A Takım'da oynama şansı bulamayan Yunus için Cercle Brugge'den gelen 2 milyon Euro'luk teklifi reddetti ve "Yunus'u satmıyoruz'' cevabını verdi.

Belçika'dan resmi teklif alan Yunus, buna karşılık sarı-kırmızılı takımın 25 kişilik Belek kampına dahil edilmedi. 19 yaşındaki solak hücum oyuncusu bu sezon A Takım'da toplam 65 dakika sahada kalırken ligde sadece 7 dakika şans buldu. UEFA Gençlik Ligi'nde sergilediği 2 gol-1 asistlik performansla Avrupalı scoutların dikkatini çeken Yunus Akgün'ün Galatasaray'la sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

(Sabah)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a geçmiş olsun mesajı

title

Hüseyin Çimşir'in onay vermesi halinde Mamadou Sakho ile pazarlıklar başlayacak

title

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Cenk Tosun´un Yeni Takımı Belli Oldu

SPOR GÜNDEMİ

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...
Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz...

Bugün başlayan ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşması yapıyor.

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı
Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı

Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi
Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi

İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti
Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti

Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı
Beşiktaş ikinci transferini de yaptı

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı

Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak
Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak

Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.

Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var
Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var

Beşiktaş'a büyük müjde! Lens'e teklif var

Beşiktaş'ta Jeremain Lens için Suudi Arabistan'dan 1 milyon Euro'luk teklif geldi. Satış gerçekleşirse bütçe de çok rahatlayacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.