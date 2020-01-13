Galatasaray, Younes Belhanda'yı satamazsa kiralayacak

SPOR GÜNDEMİ

Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz... Spor çalıştayı başladı | CANLI aktarıyoruz... Bugün başlayan ve 17 Ocak’a kadar devam edecek olan Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı’nda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu açılış konuşması yapıyor.

Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı Terim Avcı'ya 6 milyon TL fark attı Galatasaray’dan yıllık 18 milyon lira kazanan Fatih Terim, Beşiktaş’ın çalıştırıcısı Abdullah Avcı’ya 6 milyon lira fark atmış durumda. Terim, F.Bahçe Teknik Direktörü Yanal’dan ise 8 milyon lira fazla kazanıyor.

Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi Ronaldo'dan Merih paylaşımı geldi İtalya Serie A'da oynanan Roma-Juventus maçında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Merih Demiral'ın durumuna ilişkin hocası Sarri'den bir açıklama geldi. Genç stoperin takım arkadaşları Cristiano Ronaldo ve Dybala da maç sonu milli futbolcuya destek olmak için paylaşım yaptı.

Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti Cimbom 2 milyon Euro'yu elinin tersiyle itti Belçika ekibi Cercle Brugge, Yunus Akgün için Galatasaray’a 2 milyon Euro’luk resmi teklif sundu. Sarı-Kırmızılıların, Antalya kampına da götürülmeyen genç futbolcu için gelen bu teklifi reddetti.

Beşiktaş ikinci transferini de yaptı Beşiktaş ikinci transferini de yaptı Sezonun ilk yarısında gol yollarında sorun yaşayan Beşiktaş, limit sorununun aşılmasının ardından Sırp forvet Aleksandar Prijovic'in transferini de resmiyete bindirecek.

Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak Hüseyin Çimşir onay verirse pazarlıklar başlayacak Stoper transferinde gündeme gelen isimlerden biri olan Mamadou Sakho konusunda gözler teknik direktör Hüseyin Çimşir’de.