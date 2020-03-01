Galatasaray yönetiminden şampiyonluk kararı! 5.5 milyon Euro...

Galatasaray yakaladığı 7 maçlık seri ile şampiyonluk yolunda iddialı hale gelirken, yönetim de üzerine düşeni yapma kararı aldı.
Bu bağlamda sarı-kırmızılı yönetim, ödemelerin zamanında yapılması için yoğun mesai yapacak.
Büyük fedakarlık
Futbolcuların performansını karşılıksız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı idareciler, böylece şampiyonluk yolunda kritik sürece girildiği bir dönemde büyük fedakârlık gösterecek.
Maaşlar zamanında yatacak
Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaparak, futbolculara maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.
5.5 milyon euro ödeme yapılacak
İlk etapta sarı-kırmızılılara bu hafta içerisinde 5.5 milyon euroluk bir ödeme yapılacak.
Şampiyonluk yolunda futbolcuların kafasında herhangi bir soru işareti bulunmamasını isteyen idareciler, ödemeler konusunda büyük hassasiyet gösterecek.
Bu durumun kalan süreçte futbolcu performanslarına daha da olumlu yansıması bekleniyor. Ödemeler konusunda yönetimin bu çalışması, Florya tarafından da memnuniyetle karşılandı.
(Milliyet)
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