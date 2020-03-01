  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 09:06
  • |
  • 01 Mart 2020 Pazar 09:06

Galatasaray yönetiminden şampiyonluk kararı! 5.5 milyon Euro...

Galatasaray yönetiminden şampiyonluk kararı! 5.5 milyon Euro...

Paylaş

Galatasaray yönetimi, kalan 11 haftalık periyotta futbolcuların kafasını rahatlatacak kararlar aldı.

Galatasaray yakaladığı 7 maçlık seri ile şampiyonluk yolunda iddialı hale gelirken, yönetim de üzerine düşeni yapma kararı aldı.

Bu bağlamda sarı-kırmızılı yönetim, ödemelerin zamanında yapılması için yoğun mesai yapacak.

Büyük fedakarlık

Futbolcuların performansını karşılıksız bırakmak istemeyen sarı-kırmızılı idareciler, böylece şampiyonluk yolunda kritik sürece girildiği bir dönemde büyük fedakârlık gösterecek.

Maaşlar zamanında yatacak

Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde bir toplantı yaparak, futbolculara maaşlarını zamanında ödeme kararı aldı.

5.5 milyon euro ödeme yapılacak

İlk etapta sarı-kırmızılılara bu hafta içerisinde 5.5 milyon euroluk bir ödeme yapılacak.

Şampiyonluk yolunda futbolcuların kafasında herhangi bir soru işareti bulunmamasını isteyen idareciler, ödemeler konusunda büyük hassasiyet gösterecek.

Bu durumun kalan süreçte futbolcu performanslarına daha da olumlu yansıması bekleniyor. Ödemeler konusunda yönetimin bu çalışması, Florya tarafından da memnuniyetle karşılandı.

(Milliyet)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Tamer Tuna: O son dakika golünü yememeliyiz

title

'Boateng kalsın'

title

Kartal Sergen'le kanatlandı

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Hedef 8'de 8
Hedef 8'de 8

Hedef 8'de 8

Fenerbahçe zaferiyle şampiyonluktaki ağırlığını iyice hissettiren Sarı-Kırmızılılar,bugün evinde Başkent temsilcisini de devirerek kayıpsız gitmek istiyor. Mario Lemina sakat... Younes Belhanda ise cezalı olduğu için bu maçta oynamayacak.

'Boateng kalsın'
'Boateng kalsın'

'Boateng kalsın'

GANA basını, Kevin Prince Boateng’in performansından Beşiktaş’ın memnun olduğunu yazdı.

Kartal Sergen'le kanatlandı
Kartal Sergen'le kanatlandı

Kartal Sergen'le kanatlandı

Abdullah Avcı yönetimindeki 19 haftada 1.57 puan ortalaması yakalayan Beşiktaş, Sergen Yalçın’la ilk 5 maçta 2 ortalama tutturdu. Siyah-Beyazlılar daha fazla şut çekip, topa daha fazla sahip oldu.

Helal sana Toprak
Helal sana Toprak

Helal sana Toprak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Avustralya zaferinin ardından asker selamıyla Mehmetçiğe destek verdi. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından da kutlama yapmadan podyumdan ayrıldı.

Ülker Stadı kırmızı
Ülker Stadı kırmızı

Ülker Stadı kırmızı

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu’nu İdlib’de askeri güçlere düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin anısına kırmızı beyaza boyadı.

Gelirler şehitlere
Gelirler şehitlere

Gelirler şehitlere

ANTALYA- F.Bahçe maçının tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandı.

Yanal yanlıştan döndü
Yanal yanlıştan döndü

Yanal yanlıştan döndü

Ersun Yanal, yaptığı yanlıştan geri döndü... Jailson’un yerine stoperde Falette’i oynattı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.