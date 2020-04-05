Galatasaray yönetiminden maaş garantisi! Yanlıştan dönüldü...

Galatasaray Yönetimi, kulüpteki hiçbir birimi mağdur etmemek adına fedakârca çalışmalara devam ediyor. Kulübün neredeyse tüm gelirleri kesilmesine rağmen, yöneticiler birbirleriyle telekonferans görüşmeleri yaparak finansal çıkış yolları arıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu süreçte kendisi de dahil olmak üzere tüm yol arkadaşlarından ellerini ceplerine atmalarını ve giderlerin büyük bölümünü şahsi hesaplarından karşılamalarını istedi.
Önümüzdeki haftalarda bu doğrultuda bir görev paylaşımı yapılacağı da gelen haberler arasında. Nisan ayı tamamen ödendi Futbolculara, ödemeler konusunda gecikme yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacağı bildirildi. Nisan ayı maaşlarının tamamı hesaplarına yatırılan kulüp personeline de ödemelerin devam edeceği, kesinlikle işten çıkarma olmayacağı bilgisi paylaşıldı.
(Fanatik)
Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”
Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.
Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.
İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti
Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi...Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.
FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle önemli kararlar aldı.