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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:05
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:05

Galatasaray yönetiminden maaş garantisi! Yanlıştan dönüldü...

Galatasaray yönetiminden maaş garantisi! Yanlıştan dönüldü...

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Sarı-Kırmızılı yönetim, ödemelerin gecikmemesi için gerekenin yapılacağı mesajını futbolculara yolladı. Ayrıca personel konusunda da işten çıkarılma olmayacağı ve maaşların aynı şekilde ödeneceği bilgisi paylaşıldı. Hatırlanacağı üzere yönetim, personel maaşlarında %30 kesinti yapmış, takipler üzerine kararından vazgeçmişti.

Galatasaray Yönetimi, kulüpteki hiçbir birimi mağdur etmemek adına fedakârca çalışmalara devam ediyor. Kulübün neredeyse tüm gelirleri kesilmesine rağmen, yöneticiler birbirleriyle telekonferans görüşmeleri yaparak finansal çıkış yolları arıyor. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bu süreçte kendisi de dahil olmak üzere tüm yol arkadaşlarından ellerini ceplerine atmalarını ve giderlerin büyük bölümünü şahsi hesaplarından karşılamalarını istedi.

Önümüzdeki haftalarda bu doğrultuda bir görev paylaşımı yapılacağı da gelen haberler arasında. Nisan ayı tamamen ödendi Futbolculara, ödemeler konusunda gecikme yaşanmaması adına ne gerekiyorsa yapılacağı bildirildi. Nisan ayı maaşlarının tamamı hesaplarına yatırılan kulüp personeline de ödemelerin devam edeceği, kesinlikle işten çıkarma olmayacağı bilgisi paylaşıldı.

(Fanatik)

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