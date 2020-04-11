Galatasaray Yönetimi'nden Falcao'ya yeni öneri

Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan maaş indirimi istemekten vazgeçtiği ancak kendisine ödenen bonusların bir kısmından feragat etmesinin isteneceği iddia edildi.

Radamel Falcao'nun maç ile birlikte başarı bonusları yaklaşık 1,5 milyon Euro civarında. Bu rakamın ne kadarından feragat etmesinin isteneceği ise henüz bilinmiyor.

Kolombiyalı yıldıza Suudi Arabistan ve Katar'dan astronomik teklifler gelmiş ancak Falcao bu tekliflere sıcak bakmamıştı. Ayrıca gelen tekliflerde yüksek maaşa rağmen Galatasaray'a herhangi bir bonservis teklif edilmedi.