Galatasaray yönetiminden Divan Kurulu'nda üyelere şok protesto

Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.

aksam.com.tr

Galatasaray'ın Mart ayı olağan Divan Kurulu, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleşti. Toplantıya sarı kırmızılı yönetimin protestosu damga vurdu.

Saat 13.30'da başlayan Divan Kurulu'nda üyelerin konuşmaları devam ederken çok ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri salonu terk etti. Üyelerin yönetime karşı olan konuşmaları ise boş sandalyelere gerçekleşti.

ÜYELERDEN TEPKİ

Galatasaray'ın en üst danışma birimi olan Divan Kurulu'nda üyeler bu duruma tepki gösterdi. Bir üye ise duruma daha fazla dayanamadı ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'na itiraz ederek, "Sayın Divan Başkanı, bu nasıl bir durumdur? Biz burada kulübün mali problemlerini konuşurken, başkan dahil yönetimden hiç kimse salonda yok" tepkisinde bulundu.

'GEREKENİ YAPARSINIZ'

Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu ise bu tepkiye katıldığını belirterek, "İtirazınızda son derece haklısınız. Ancak yapacak bir şeyimiz yok, tüzük gereği katılmak zorunda değiller. Anlaşılan bizi protesto ediyorlar. Siz de bu ay sonu yapılacak olan Mali Genel Kurul'da tepkinizi gerekli şekilde ortaya koyarsınız" ifadeleriyle mali ibrasızlık göndermesi yaptı.

Bu konuşma sonrası Galatasaraylı idareciler salona gelerek yerlerini aldılar.

İBRASIZ BAŞKAN

Hatırlanacağı üzere Galatasaray yönetimi geçtiğimiz aylarda idari yönden ibra edilmemiş, ancak tüzükte yazdığı gibi seçime gitmek yerine kararı mahkemeye taşımıştı. Galatasaray'da bu ay kritik mali genel kurul gerçekleşecek. Bu genel kurulda da ibrasızlık çıkarsa Galatasaray yönetimi seçime gitmek zorunda kalacak.