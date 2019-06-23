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  3. Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Aboubakar'ı gündemine aldı

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Aboubakar'ı gündemine aldı

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Aboubakar'ı gündemine aldı

Diagne'yi 15 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray, Vincent Aboubakar'ı gözüne kestirdi. Yönetim, Fatih Terim'in "Tam bize göre" dediği Kamerunlu yıldız için Porto ile görüşecek.

Devre arasında büyük umutlarla alınan Mbaye Diagne'yi 15 milyon euroya satmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefindeki forvet ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Porto formasını giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı.

TERİM'İN RAPORU ETKİLİ OLDU

Teknik direktör Fatih Terim'in "Hem yüzü dönük hem sırtı dönük etkili. Tam aradığımız forvet" diye rapor verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın bunun üzerine harekete geçtiğı öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

Yönetim kısa süre içinde Porto ile temasa geçecek. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Geçtiğimiz sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Takvim)

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