Galatasaray yönetimi 50 milyon liralık problemle karşı karşıya

Devre arasında yeni bir transfer operasyonu planlayan Galatasaray öncelikle Belhanda, Mariano ve Nagatomo ile yolları ayırmak istiyor. Ancak Sarı-Kırmızılı takımda çok iyi kazançları olan 3 yıldızın ayrılığa yanaşmaması sıkıntı yaratıyor.

BU MAAŞLARI TEKLİF EDEN YOK!

Bu sezon Belhanda'ya 3 milyon 350 bin Euro, Mariano'ya 2.3 milyon Euro, Nagatomo'ya ise 2 milyon Euro ödeniyor. Üç yıldızı isteyen takımlar bu maaşları karşılayamıyor.

AYRILIK YOKSA TRANSFER ZOR

Yönetim şimdi 7.7 milyon Euro'luk (Yaklaşık 50 milyon lira) krizi çözmeye çalışıyor... Eğer Fatih Terim'in istemediği bu isimlerle yollar ayrılamazsa transfer de çok zora girecek.

(Takvim)