Galatasaray Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor! Muhtemel 11'ler...

Süper Lig'in 22. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor.
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Alper Ulusoy yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
İki takımın eksikleri
Galatasaray'da kart cezalısı Mariano'nun yanı sıra Luyindama maç kadrosunda yok. Andone, Falcao ve Saracchi'nin durumları ise maç saatinde netlik kazanacak.
Yeni Malatyaspor cephesinde cezalı Mustafa Akbaş, sakatlıkları bulunan Fofana, Eren Tozlu kadroda yoklar.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Onyekuru, Adem Büyük
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Robin Yalçın, Sakıb Aytaç, Remi Walter, Chaaleli, Acquah, Umut Bulut, Bifouma, Kjartansson
Galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak
Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 5 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, 16. haftada Göztepe'ye yenildikten sonra oynadığı müsabakalarda Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor, Hes Kablo Kayserispor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.
Galatasaray, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçından da üç puan alarak galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
(Sporx)
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