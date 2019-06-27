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  3. Galatasaray, Vincent Aboubakar için Porto'ya 2,5 milyon Euro kiralama bedeli önerdi

Galatasaray, Vincent Aboubakar için Porto'ya 2,5 milyon Euro kiralama bedeli önerdi

Galatasaray, Vincent Aboubakar için Porto'ya 2,5 milyon Euro kiralama bedeli önerdi

Galatasaray, Vincent Aboubakar için Porto’ya 2,5 milyon Euro kiralama bedeliyle birlikte 7,5 milyon Euro satın alma opsiyonu teklif etti. Sarı-Kırmızılılar başarılı golcüye de yıllık 3 milyon Euro maaş önerdi.

PORTO formasını giyen Vincent Aboubakar'ın transferini gündemin ilk sırasına alan Galatasaray'ın yaptığı teklif ortaya çıktı. Kamerunlu golcüyü 1 yıllığına kiralamak isteyen Sarı- Kırmızılı yönetimin Portekiz kulübüne 2.5 milyon Euro kiralama bedeli teklif ettiği belirlendi.

FORMÜL: OPSİYONLU KİRALAMA

ALINAN bilgilere göre Galatasaray, Aboubakar'ın satın alma opsiyonunun 7.5 milyon Euro olmasını istedi. Yönetim, 28 yaşındaki forvete de 3 milyon Euro maaş önerdi.

POREKİZLİLER SÜRE İSTEDİ

PORTO'nın bu teklif sonrası Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği belirtiliyor. Ancak Portekiz basınına göre iki kulüp anlaşmaya çok yakın değil.

BÜTÜN ŞARTLAR ZORLANACAK

ABOUBAKAR'ın fiyatını 15 milyon Euro olarak belirleyen Porto'nun kiralama önerisine de çok sıcak olmadığı belirtiliyor. Ancak G.Saray yönetimi, Terim'in gözdesi için şartları zorlayacak.

(Takvim)

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