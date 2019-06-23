Galatasaray, Vedat Muiriqi transferi için Çaykur Rizespor ile anlaşma sağladı

Galatasaray'ın girişimleri sonuç verdi. Vedat Muriç için Çaykur Rizespor yönetimi ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

Çaykur Rizespor forması ile geçen sezon iyi bir performans sergileyen Vedat Muriç, Galatasaray ile el sıkıştı.

Karadeniz ekibinin 10 milyon euro bonservis bedeli istediği Kosovalı golcü için sarı kırmızılıların ilk teklifi; 2 milyon 500 bin euro oldu.

Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın devreye girmesiyle yeşil mavililer, 6 milyon euroya kadar indi.

Sarı kırmızılı ekip, son olarak 3 milyon 500 bin euro teklif etti ve Muriç'in de ısrarı sonrasında taraflar büyük oranda anlaştı.

Galatasaray, bu parayı taksitle ödemeyi planlıyor.

25 yaşındaki futbolcu da bonuslarla birlikte 2 milyon 200 bin euro kazanacak.

Geçen sezonu 17 gol ve 8 asistle tamamlayan Vedat Muriç, 1, 94’lük boyuyla da Diagne’nin yerini doldurmaya çalışacak.

Üç kulvarda mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray teknik ekibinin, Muriç’i alternatif golcü olarak kullanmayı planladığı da gelen haberler arasında.

(TRT Spor)