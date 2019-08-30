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Galatasaray ve Kulüpler Birliği arasındaki buzlar eriyor

Galatasaray ve Kulüpler Birliği arasındaki buzlar eriyor

Galatasaray ile Kulüpler Birliği Vakfı arasındaki buzlar eriyor.

Geçen sezon, Kulüpler Birliği’nin Galatasaray’ı hedef alan bir bildiri yayınlamasının ardından Sarı-Krımızılılar büyük tepki göstermiş ve o günden bu yana Birlik toplantılarına katılmamıştı. Dün yapılan Olağan Genel Kurul’da Galatasaray bu protestoya bir son verdi. Başkan Mustafa Cengiz, Monaco’ya kura çekiline gittiği için toplantıya Başkan Yardımcısı Yusuf Günay katıldı. Öte yandan toplantının adından Kulüpler Birliği Başkanı Orman, MHK Başkanı Zekeriya Alp ile bir araya gelerek gündemdeki konularla ilgili bir görüşme yaptı.

(Star)

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