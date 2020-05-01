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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 17:54
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 17:54

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transferde kötü haber

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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan, Bayern Münih ile anlaşmaya vardığı belirtilen Charles Aranguiz, Leverkusen ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatarak söylentileri ortadan kaldırdı.

Bayer Leverkusen, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şilili oyuncusu Charles Aranguiz ile 2023 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşmaya imza atarak önemli bir hamle yaptı.

Süper Lig'in devleri Galatasaray ve Fenerbahçe de ilk etapta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuyu transfer etmek için devreye girmişlerdi. Fakat oyuncunun artan talipleri transferi zor bir hale getirmişti.

Koronavirüs salgını öncesi oyuncunun menajeri ile sözleşme uzatma görüşmeleri yürüten Leverkusen, liglere ara verilen süreçte görüşmeleri de durdurmuştu. Alman ekibi, oyuncunun artan taliplerinden dolayı yeniden devreye girerek bir an önce yeni sözleşme imzalanmasını sağladı.

31 yaşındaki oyuncunun, Bayern Münih ile sezon sonu için anlaştığı belirtilmiş ve Inter, Atletico Madrid, Internacional, Boca Juniors gibi takımların isimleri de transferde geçmişti.

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