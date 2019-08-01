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  • Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Deniz Türüç, tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana yaptı
  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:39
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  • 01 Ağustos 2019 Perşembe 09:45

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Deniz Türüç, tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana yaptı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Deniz Türüç, tercihini Sarı-Lacivertlilerden yana yaptı

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İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç, Fenerbahçe ile anlaştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın kadrosuna katmak istediği İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Deniz Türüç kararını verdi. Galatasaray’ın Emre Mor transferi sonrasında Fenerbahçe ile son bir görüşme yapan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu teklifi kabul etti. Fenerbahçe ile İstikbal Mobilya Kayserispor arasında son bir görüşme yapılacak ve bonservis rakamı netleştirilecek. Deniz’in bu hafta yeni takımı ile mukavele yapacağı da öğrenildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, kaptan Deniz Türüç’ün tercihi doğrultusunda adım atacaklarını açıklamıştı.

(İHA)

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