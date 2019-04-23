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  3. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ryan Babel, Premier Lig'de kalmak istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ryan Babel, Premier Lig'de kalmak istiyor

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ryan Babel, Premier Lig'de kalmak istiyor

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray’la anılan Ryan Babel, kariyer planı hakkında konuştu.

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Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Fulham ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, İngiltere'de oynamak istediğini söyledi.

"PREMIER LIG'DE OYNAMAK..."

Beşiktaş'tan devre arasında ayrılan Ryan Babel, "Ailem ve geleceğim için doğru kararı vermem gereken aşamadayım. Premier Lig'de oynamak hoşuma gidiyor. EURO2020'de oynamak için gelecek sezon üst düzey futbol oynamalıyım" dedi.

"İLK TERCİHİM OLUR AMA..."

Ryan Babel sözlerini "Premier Lig'de kalabilirsem harika olacağını düşünüyorum. Premier Lig'de oynamak ilk tercihim olur. Ancak şu anda bir ilgi yok" ifadeleriyle tamamladı.

Fulham formasıyla Premier Lig'de 13 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 4 asist yaptı.

(Sporx)

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