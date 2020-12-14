Galatasaray ve Fenerbahçe, Javier Pastore için yarışta

SPOR GÜNDEMİ

Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz Gece yarısı olay paylaşım: Yakında birlikteyiz Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi Futbolcular da yöneticiler de Bulut'tan şikayetçi Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.

Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun' Adana Demirspor'da hareketli gece! 'Kendinize takım bulun' TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.

G.Saray'da Belhanda belirsizliği G.Saray'da Belhanda belirsizliği Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda konusundaki belirsizlik sürüyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Faslı yıldız için gözler Fatih Terim'e döndü.

G.Saray ve F.Bahçe, yıldız futbolcu için yarışta G.Saray ve F.Bahçe, yıldız futbolcu için yarışta Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Feenrbahçe için sürpriz iddia: Pastore. İki kulüp devre arasında Arjantinli yıldız ismi kadrosuna katmak için yarışacak.